Política
Averiguação à Spinumviva arquivada. "Decisão é o que é" e "não vale a pena especular"
Questionado sobre o desfecho da averiguação preventiva do Ministério Público à empresa da família do primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "a decisão é o que é", pelo que "não vale a pena estar a fazer especulações".
(em atualização)
O presidente da República abordou esta quinta-feira a decisão do Ministério Público sobre a averiguação preventiva à Spinumviva, empresa da família de Luís Montenegro. Marcelo Rebelo de Sousa estimoui que "a democracia precisa de uma justiça forte, que deve ser o mais rápida possível". Para ressalvar que "a rapidez depende de muitos fatores".
O presidente da República abordou esta quinta-feira a decisão do Ministério Público sobre a averiguação preventiva à Spinumviva, empresa da família de Luís Montenegro. Marcelo Rebelo de Sousa estimoui que "a democracia precisa de uma justiça forte, que deve ser o mais rápida possível". Para ressalvar que "a rapidez depende de muitos fatores".