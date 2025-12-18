Averiguação à Spinumviva arquivada. "Decisão é o que é" e "não vale a pena especular"

(em atualização)O presidente da República abordou esta quinta-feira a decisão do Ministério Público sobre a averiguação preventiva à Spinumviva, empresa da família de Luís Montenegro. Marcelo Rebelo de Sousa estimoui que "a democracia precisa de uma justiça forte, que deve ser o mais rápida possível". Para ressalvar que "a rapidez depende de muitos fatores".