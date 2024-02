Aviso a partidos. Centeno apela a medidas que salvaguardem economia

Foto: Pedro Nunes - Reuters

A um mês das eleições legislativas, Mário Centeno sublinha que, após o dia 10 de março, é preciso manter a qualidade e a exigência das políticas públicas.



Em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, o antigo ministro das Finanças dos dois primeiros governos de António Costa afirma ainda esperar que se aproveite a geração mais qualificada de sempre.



Quanto aos juros, Mário Centeno admite descidas, mas não para valores próximos dos zero.



A médio prazo, o governador do Banco de Portugal acredita que as taxas vão estabilizar na ordem dos dois por cento, alertando, no entanto, para o risco de o Banco Central Europeu "fazer demais", o que poderá acarretar efeitos preversos para a inflação.