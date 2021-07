Babiana Cunha é a candidata do PAN à Câmara do Porto

Bebiana Cunha foi apresentada como candidata do PAN à Câmara Municipal do Porto. A líder parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza defende "outras prioridades e políticas para a cidade" e considera que a falta de respostas habitacionais é "uma das maiores preocupações do partido" quanto ao Porto.