Banco de Portugal atento à Caixa Geral de Depósitos

Em causa, por exemplo, está a atribuição de empréstimos sem garantias, que se traduziram em prejuízos para a CGD superiores a mil e duzentos milhões de euros entre os anos de 2000 e 2015. Elisa Ferreira sublinha que o órgão de supervisão está a acompanhar o caso.



Já os deputados afirmam querer ter acesso à versão final do relatório sobre a Caixa Geral de Depósitos.



A Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento vai solicitar à Procuradoria-Geral da República que o documento seja entregue a este órgão, o mais depressa possível.



Teresa Leal Coelho, presidente da Comissão Parlamentar para este caso, acredita que a versão final do relatório pode não corresponder ao que está a ser divulgado pela comunicação social.



Também o deputado socialista João Paulo Correia, que foi membro da Comissão de Inquérito à Caixa, ouvido esta manhã, no programa Antena Aberta, defendeu que os gestores que tomaram decisões ilícitas, devem ser responsabilizados.Já o deputado do CDS, João Almeida, lamenta que só agora o Parlamento tenha acesso a informação que considera de extrema relevância.O Ministério das Finanças, numa nota enviada às redações, pede à Caixa Geral de Depósitos que tome todas as diligências necessárias para apurar responsabilidades e adote as medidas adequadas para defender o património do banco público.