Basílo Horta recandidata-se pelo PS à Câmara de Sintra

O antigo dirigente do CDS-PP, de 77 anos, foi eleito a primeira vez como presidente da Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa, em 2013, tendo concorrido nas listas do PS, do qual não é militante.

Quatro anos depois, nas eleições autárquicas de 2017, foi reeleito, com maioria absoluta.

Em declarações à agência Lusa, Basílio Horta afirmou que se recandidata sob o lema "defender Sintra, as suas pessoas e o seu património".

"É essa a razão pela qual me apresento, democraticamente, ao eleitorado. A caminho do futuro, com os pés no presente", afirmou o ex-ministro e ex-deputado na Assembleia da República.

O autarca sublinhou que o concelho "vive hoje um novo ciclo e uma nova estratégia de desenvolvimento", apontando para a "construção de mais equipamentos de saúde, melhor mobilidade, requalificação do espaço público e mais zonas verdes e de lazer".

"O nosso trabalho está a melhorar a vida quotidiana de quem aqui vive, trabalha ou estuda, e será fundamental para gerações futuras. O novo hospital de Sintra, que irá ter inicio no próximo mês de agosto, é bem a prova desta capacidade de trabalho e dedicação a Sintra", indicou.

O anúncio oficial da recandidatura de Basílio Horta à Câmara de Sintra vai ocorrer esta noite, numa cerimónia que será transmitida pelo na rede social Facebook (http://www.facebook.com/sintra2021).

Licenciado em Direito, Basílio Horta foi ministro do Comércio e Turismo, ministro de Estado e ainda teve, no Governo, as pastas da Agricultura, Comércio e Pescas.

Foi embaixador de Portugal na OCDE -- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e presidente do conselho de administração da AICEP -- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

No parlamento, integrou as bancadas do CDS e, como independente, do PS.

O atual executivo de Sintra é formado por cinco vereadores do PS (mais o presidente), dois do PSD, um da CDU e dois independentes.

Além de Basílio Horta, já foram anunciadas em Sintra as candidaturas do deputado e médico infecciologista Ricardo Baptista Leite (PSD), do investigador Bruno Góis (BE), do vereador Pedro Ventura (CDU), do gestor Paulo Carmona (Iniciativa Liberal), do arquiteto Nuno Afonso (Chega) e do ator Guilherme Leite (Nós, Cidadãos!).

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia estão marcadas para o dia 26 de setembro.

Em Portugal, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).