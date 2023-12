BE acusa Governo de abandonar trabalhadores despedidos da refinaria de Matosinhos

Neste despedimento coletivo, a Galp ainda chegou a acordo com 40 por cento dos trabalhadores. A petrolífera justificou a decisão de encerramento com o contexto mundial da refinação, os desafios da sustentabilidade e as características das instalações.A audição relativa aos cerca 150 trabalhadores acontece quase seis meses depois de ter sido pedida pelo grupo parlamentar do BE e aprovada pelos deputados.Ouvido pela Antena 1, Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, afirma que os trabalhadores foram abandonados. O líder parlamentar do BE diz que há investimentos previstos pela Galp e que o ministro António Costa Silva deve dar explicações.