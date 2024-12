BE acusa PSD de "atirar gasolina" para as perceções do acesso de imigrantes ao SNS sem factos

"Só se sabe uma coisa. Os 43.000 não residentes que não foram cobertos por nenhum seguro ou convenção e que acederam às urgências em 2023 são 0,7% de todos os atendimentos das urgências" nesse ano, afirmou Mariana Mortágua.

A deputada do BE falava no debate agendado pelo Chega sobre iniciativas legislativas de vários partidos, incluindo um projeto de lei apresentado pelo PSD e CDS-PP, relativamente às condições de acesso ao SNS por parte de pessoas estrangeiras que não residem em Portugal.

Segundo Mariana Mortágua, o PSD "fez tudo ao contrário" neste processo e conseguiu um `hat-trick´ de irresponsabilidade".

"Não garante o acesso da população ao SNS, atira gasolina para a fogueira das perceções sem factos que comprovem essas mesmas perceções e alimenta o crescente clima de desconfiança e xenofobia", lamentou a parlamentar do BE.

Referiu ainda que, se há redes organizadas para aceder ao SNS indevidamente, devem ser apresentados os casos e os números, alegando que a "lei existe para ser aplicada".

Na mesma linha, Paula Santos, do PCP, salientou que "é desumano" recusar cuidados de saúde a imigrantes que vivem e trabalham em Portugal "porque a sua situação é irregular".

"O que pretendem com estas iniciativas é construir uma narrativa contra os imigrantes, promover conceções racistas e xenófobas, dividir trabalhadores. É isso que o Chega faz e que o PSD, CDS e IL alimentam", criticou a deputada comunista, para quem o objetivo é também "atacar a Lei de Bases da Saúde" de 2019.

Numa intervenção neste debate proposto pelo Chega sobre "turismo de saúde", a deputada socialista Mariana Vieira da Silva afirmou que "o PS reconhece a existência de casos de utilização indevida do SNS" e que está disponível para aprovar medidas de combate à fraude e que melhorem o processo de cobrança a cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal que a lei já prevê.

A ex-ministra admitiu também um debate sobre "como combater mais eficazmente a existência de redes que possam estar a atuar no país", mas indicou que essa é uma "questão judicial que cabe à investigação criminal".

"Mas não é disso que tratam os projetos aqui apresentados", lamentou, indicando que o PS "não acompanha nenhum projeto que restrinja a utilização do SNS por parte de imigrantes".

Na resposta, a deputada Andreia Bernardo, do PSD, indicou que se trata de "justiça social", sustentando que "os recursos são limitados" e "quem paga" o SNS deve ter prioridade, e indicou que a proposta do seu partido acautela que "ninguém deixe de ser tratado" quando estiver em causa uma urgência.

Também numa intervenção, Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, considerou que o problema se prende com "o abuso" de "turistas oportunistas" que vêm ao país com o propósito de ter cuidados de saúde no SNS.

"Este problema não pode ser ignorado porque é uma questão elementar de justiça para com todos os que sustentam o sistema, todos os que residem em Portugal, portugueses e não portugueses", salientou.

O deputado respondeu também ao líder do Chega, afirmando que o "humanismo não é bacoco, é sempre o último reduto da decência", e criticou aqueles que aproveitam esta questão "para atacar imigrantes".