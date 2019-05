BE contesta ambiente de crise política artificial

RTP03 Mai, 2019, 09:43 | Política

Em primeiro lugar, considera que a decisão do Parlamento “limita-se a corrigir um DL [decreto lei] do governo que desrespeita os OE18 e OE19 [Orçamentos do Estado], que explicitamente previam a contagem integral do tempo de serviço de todas as carreiras especiais da função pública para efeitos de descongelamento”, ainda que de forma faseada.







Por outro lado, a coordenadora do Bloco diz que esta solução “respeita esse faseamento, não representa qualquer acréscimo de despesa no ano em curso e respeita a autonomia negocial do próximo governo”.







Catarina Martins compara ainda com as decisões já aprovadas nas regiões autónomas. “Nos Açores, onde o PS governa com maioria absoluta, a contagem integral do tempo de serviço já está garantida. Na Madeira também está já garantida”.















O Bloco de Esquerda acrescenta que “a única despesa extraordinária e não prevista no OE 2019 com que o governo se deparou é a que decorre do pedido do Novo Banco”, acrescentando que, nesse caso, de 450 milhões de euros, “o governo já considerou acomodáveis”.







O parlamento aprovou na quinta-feira --com os votos contra do PS - uma alteração ao decreto do Governo estipulando que o tempo de serviço a recuperar aos professores serão nove anos, quatro meses e dois dias e não os dois anos e nove meses que o Governo tinha definido em decreto-lei.