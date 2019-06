BE critica conferência de imprensa de Cristas eNquanto se debatia fim de taxas moderadoras

Lusa14 Jun, 2019, 14:15 | Política

"Peço desculpa por termos feito um debate no meio da sua conferência de imprensa", ironizou o deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares, dirigindo-se à líder do CDS, que convocou uma conferência de imprensa que coincidiu com o debate em plenário e que serviu para apresentar uma medida do programa eleitoral do partido.

O deputado bloquista entende que as taxas moderadoras na saúde "não contam e não interessam" ao CDS.

Numa parte mais inicial do debate, também Moisés Ferreira, do Bloco, tinha criticado a ausência de Assunção Cristas do debate.

O plenário parlamentar esteve hoje a debater o projeto de lei do Bloco de Esquerda para acabar com as taxas moderadoras nos centros de saúde e em consultas ou exames prescritos por profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O BE pretende que "deixem de existir taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e em todas as consultas e prestações de saúde que sejam prescritas por profissional de saúde e cuja origem de referenciação seja o SNS".