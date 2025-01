O Bloco de Esquerda pediu com carater de urgência a audição do secretário de Estado Hernâni Dias.

Em causa está a investigação do programa A Prova dos Factos, da RTP, emitido na sexta-feira, sobre a criação de duas empresas imobiliárias, o que que pode configurar conflito de interesses.



Hernâni Dias é secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território e esteve envolvido na alteração da Lei dos Solos, que permite a construção em terrenos rurais.



Suspeita-se que com a criação das empresas possa beneficiar desta alteração legislativa. O requerimento do Bloco de Esquerda deu entrada esta segunda-feira.