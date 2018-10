Partilhar o artigo BE promete que menos propinas não implicam cortes na Educação Imprimir o artigo BE promete que menos propinas não implicam cortes na Educação Enviar por email o artigo BE promete que menos propinas não implicam cortes na Educação Aumentar a fonte do artigo BE promete que menos propinas não implicam cortes na Educação Diminuir a fonte do artigo BE promete que menos propinas não implicam cortes na Educação Ouvir o artigo BE promete que menos propinas não implicam cortes na Educação