Beja. PS e CDU têm alternado na liderança do executivo desde 2009

Desde 2009 que a Câmara de Beja alterna entre os socialistas e a CDU na liderança do executivo. Nenhum dos dois partidos tem conseguido garantir a reeleição para um segundo mandato.

No debate com os cinco candidatos, na RTP, voltou a discutir-se a eletrificação da linha férrea do Alentejo e a conclusão do IP8.