O líder parlamentar do Bloco de Esquerda acusa o Chega de querer provocar "espetáculo mediático" com a anunciada comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras. Em resposta, o líder da bancada do Chega diz que os bloquistas "lidam mal com a verdade". Fabian Figueiredo e Pedro Pinto estiveram frente-a- frente, na última noite, na RTP.