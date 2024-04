Bloco de Esquerda também quer ouvir Lucília Gago no Parlamento

Rui Alves Cardoso - RTP

No programa Geometria Variável, Aguiar-Branco defendeu que a procuradora-geral deve ir ao Parlamento dar explicações sobre os processos que provocaram crises políticas no país, como é o caso da Operação Influencer ou da Operação na Madeira.



O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, sublinha que as palavras de Aguiar-Branco provam a necessidade de explicações por parte de Lucília Gago e considera agora é preciso esperar para ver se a Procuradora-geral responde ao apelo de Aguiar Branco.



Se isso não acontecer, o Bloco de Esquerda pondera tomar iniciativas ao nível parlamentar “sozinho ou em conjunto com outros partidos” no sentido de provocar a ida de Lucília Gago à Assembleia da República.