Bloco diz que "princípio de dedicação plena" proposto pelo Governo não convence

RTP

O Governo aprova esta quinta-feira mexidas no estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Entre as várias medidas pode estar a questão em que os médicos que aderirem ao regime de dedicação plena ao Serviço Nacional de Saúde não podem exercer cargos de chefia e direção no privado.