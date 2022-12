Bloco não vê razões para que a lei da eutanásia não seja aprovada

Catarina Martins diz que não há qualquer razão para que a lei da eutanásia não seja aprovada. A coordenadora do Bloco de Esquerda esteve esta manhã na Póvoa de Varzim, onde considerou incompreensível a subida do ISP anunciada pelo Governo e que anula a descida do preço do combustíveis.