Bombista do Texas mata-se depois de detonar explosivo que tinha no carro

Desde 2 de março que as autoridades norte-americanas tentavam identificar o autor de vários ataques com bombas em Austin, no Texas, uma cidade com cerca de um milhão de habitantes.



O homem que agora morreu será o responsável pela morte de duas pessoas e ferimentos em outras quatro.



O caso mais recente aconteceu num centro de distribuição da FedEx, perto de San Antonio. Uma encomenda explodiu. Uma outra foi descoberta no mesmo dia noutro centro da FedEx, perto de Austin. O engenho explosivo foi destivado a tempo.



Duas situações ligadas a outros quatro ataques com bombas que mataram duas pessoas.



A polícia conseguiu localizar o alegado bombista e, quando o cercava, perto de um hotel em Austin, o homem fez explodir uma bomba que tinha dentro do veículo. Morreu de imediato. "Não sabemos se ele estava a preparar a entrega de mais uma bomba", disse o chefe da polícia de Austin. "Ele tinha uma com ele e foi essa que detonou quando nos aproximámos". Um polícia no local sofreu ferimentos ligeiros.



A polícia adiantou ainda que o suspeito era um homem branco, mas recusou dizer o nome até que família seja informada sobre o que aconteceu.



Apesar deste final, as autoridades continuam a apelar à população extremo cuidado em relação a encomendas suspeitas que possam receber. Não é ainda certo que o alegado bombista tenha ou não enviado mais.



As primeiras três encomendas com explosivos foram largadas frente a várias casas em Austin.



A polícia desconhece os motivos que levaram o homem a realizar estes ataques bombistas.



Num post publicado no Twitter, o chefe da polícia Brian Manley mostrou-se satisfeito com o fim de um caso que alarmava a comunidade de Austin há praticamente um mês.