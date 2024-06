Bugalho diz que seria "irresponsabilidade e descortesia democrática" comentar caso judiciais

No final de uma visita a uma empresa de dispositivos médicos em Penafiel (Porto), no distrito do Porto, Sebastião Bugalho foi questionado sobre as buscas realizadas pela Polícia Judiciária no Ministério da Saúde, no hospital de Santa Maria e à casa de Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde de Marta Temido, cabeça de lista do PS às europeias e ex-ministra do setor.

"Eu estou aqui por razões que me enchem o coração enquanto português e europeu, não vou contaminar a visita com controvérsias e comentários sobre uma investigação que está em curso, que está em segredo de justiça e que ainda por cima envolve uma pessoa que está a disputar esta eleição. Seria uma descortesia democrática e nós não vamos contribuir para isso", afirmou.

Questionado sobre o "timing" da investigação, a poucos dias das eleições europeias de domingo, Bugalho também não fez comentários diretos, dizendo apenas: "O que me parece claro é que, num Estado de direito, a justiça e a política estão separadas. Existe separação de poderes".

Perante a insistência dos jornalistas se será "uma coincidência" a divulgação pública desta investigação na reta final da campanha, voltou a recusar fazer "considerações sobre investigações que estão em curso".

"Percebo a insistência, não vou fazer nenhum comentário sobre nenhuma investigação em curso sobre nenhuma candidatura", disse.

Questionado se esta investigação pode prejudicar a candidatura do PS e de Marta Temido, repetiu a recusa em comentar uma investigação sobre a qual não tem dados, sobre "o vazio".

"A nossa mensagem é positiva, eu não nacionalizo a campanha nem para me aproveitar do sucesso do Governo nem das controvérsias da oposição", disse.

Sebastião Bugalho enalteceu o exemplo da empresa Oasipor, que abriu há seis meses e ainda aguarda certificação comunitária para começar a produzir.

"Estamos na empresa que trouxe o primeiro avião com máscaras e dispositivos médicos de proteção na pandemia. Quando a fábrica estiver a funcionar em pleno poderá fornecer cerca de três mil `packs` personalizados cirúrgicos por dia", disse, salientando a importância de empresas como esta para a autonomia europeia em matéria de saúde.

O candidato reforçou que a sua campanha prefere falar "daquilo de bom que os portugueses estão a fazer".

"Eu estou em campanha eleitoral pelo país inteiro, junto da população, junto das empresas. Percebo e compreendo as questões, mas percebam que o meu dia é marcado pela nossa campanha eleitoral e pela nossa mensagem", reforçou.

O ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales foi constituído arguido na segunda-feira no âmbito da investigação ao caso das gémeas que foram tratadas no Hospital Santa Maria, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

Segundo a mesma fonte, a casa do ex-governante, em Leiria, foi alvo de buscas judiciárias na segunda-feira.

No âmbito do mesmo processo, a Polícia Judiciária (PJ) está hoje a fazer buscas em duas unidades do Serviço Nacional de Saúde (uma delas o Hospital Santa Maria) e em instalações da Segurança Social.

Uma nota do Ministério Publico (MP) divulgada na página do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, refere que estão em causa factos suscetíveis de configurar "crime de prevaricação, em concurso aparente com o de abuso de poderes, crime de abuso de poder na previsão do Código Penal e burla qualificada".