Buscas na Presidência do Conselho de Ministros. Costa diz que não sabia e "nem tinha" de saber

, afirmou, durante o debate de política geral que decorre na Assembleia da República.O primeiro-ministro respondia ao líder do Chega sobre as buscas realizadas pela Polícia Judiciária na Presidência do Conselho de Ministros e que se prendem com crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio e falsificação de documento.André Ventura questionou António Costa se "já tinha conhecimento eventual de algumas destas suspeitas" e se "o Governo vai tomar alguma medida cautelar disciplinar".

"Se houver alguma medida disciplinar tiver de ser tomada, tomarei", garantiu o primeiro-ministro.







A Polícia Judiciária desencadeou esta quinta-feira buscas na sede da Presidência do Conselho de Ministros . Em comunicado, o Departamento Central de Investigação e de Ação Penal (DCIAP) confirmou a realização de buscas em cinco diferentes locais.





Neste inquérito investiga-se a eventual prática de "crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio e falsificação de documento", indica o DCIAP.



"Em causa estão factos relacionados com a adjudicação, através de ajuste direto, de contrato de prestação de serviços celebrado entre organismos da administração pública e sociedade comercial", acrescenta o comunicado.



c/ Lusa