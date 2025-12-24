Caem três candidaturas e Belém. José Cardoso avança com queixa ao Tribunal Constitucional

Há três candidatos que estão fora da corrida à Presidência da República. O Tribunal Constitucional excluiu as candidaturas de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa.

Carlos Santos Neves - RTP /
Nuno Patrício - RTP

O líder do Partido Liberal Social apresentou uma queixa ao Tribunal Constitucional após este órgão ter decidido excluir a sua candidatura presidencial, a par das candidaturas de Joana Amaral Dias e Ricardo Sousa. José Cardoso contesta o prazo de 48 horas definido para a correção de irregularidades, que coincidiu com o fim de semana.

José Cardoso afirma, em comunicado, ter já submetido as cerca de 200 assinaturas em falta.

“A candidatura presidencial de José Cardoso apresentou, esta terça-feira, e dentro do prazo legal uma reclamação junto do Tribunal Constitucional, na sequência da decisão de não aceitação provisória da sua candidatura às eleições presidenciais”, lê-se na nota da candidatura do dirigente do Partido Liberal Social.“A candidatura salienta que o prazo de 48 horas concedido para suprimento da falta de assinaturas coincidiu integralmente com um fim de semana, circunstância que, na prática, inviabilizou o cumprimento integral das exigências formuladas”.


“Com efeito, o processo de recolha de certidões de eleitores depende necessariamente do funcionamento das Juntas de Freguesia, as quais, como é do conhecimento geral, não asseguram atendimento regular durante fins de semana”, alega José Cardoso.

A candidatura sustenta que “não se afigura compatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetiva participação democrática a exigência de um ato que, nas circunstâncias concretas, não era objetivamente exequível”.

“Acresce que a entrega das proposituras/assinaturas em falta foi, entretanto, realizada, encontrando-se ainda o processo dentro do período legal de apreciação das candidaturas previsto até dia 24. Assim, não se verifica qualquer prejuízo para a regularidade, transparência ou calendarização do processo eleitoral”.O Tribunal Constitucional não validou as candidaturas a Belém de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa. Estes candidatos não corrigiram dentro do prazo estabelecido as irregularidades que haviam sido identificadas.

Ricardo Sousa, entre os candidatos excluídos da corrida a Belém, queixa-se também da posição do Tribunal Constitucional.

Tínhamos certidões espalhadas por mais de uma centena de juntas. Era humanamente impossível recolher as certidões e achamos que aqui devia ter tido um comportamento diferente”, explicou o candidato, ouvido pela Antena 1.
“No nosso caso não era falta de assinaturas. Era falta de certidões de eleitor para confirmar as assinaturas que lá estavam com a identificação do número de cartão de cidadão. Acho que aqui o tratamento podia ser diferente e, nesta altura, teríamos a candidatura de pé”, contrapôs.

São, assim, 11 as candidaturas à Presidência da república: André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto, Luís Marques Mendes e Manuel João Vieira.

As eleições presidenciais, que se realizam a 18 de janeiro, somam o maior número de candidatos da história do país.

