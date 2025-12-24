Caem três candidaturas e Belém. José Cardoso avança com queixa ao Tribunal Constitucional

“A candidatura salienta que o prazo de 48 horas concedido para suprimento da falta de assinaturas coincidiu integralmente com um fim de semana, circunstância que, na prática, inviabilizou o cumprimento integral das exigências formuladas”.



O Tribunal Constitucional não validou as candidaturas a Belém de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa. Estes candidatos não corrigiram dentro do prazo estabelecido as irregularidades que haviam sido identificadas.