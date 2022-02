Campanha eleitoral deu prejuízo a CDS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda

Os partidos que elegeram deputados têm direito a uma subvenção do Estado para cobrir os gastos de campanha. Vinte por cento dos sete milhões de euros é para repartir entre os oito partidos que vão estar representados no Parlamento. O restante valor é para ser distribuído em função do número de votos.