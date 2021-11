Campanha no PSD. Próximo líder do partido é eleito este sábado

David Justino considera que Rui Rio tem vantagem para vencer as eleições, pela experiência à frente do partido. Já Miguel Pinto Luz garante que Paulo Rangel é o único capaz de unir o PSD. Os apoiantes de Rui Rio e Paulo Rangel estiveram, ontem, num debate no 360º da RTP3.