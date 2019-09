Capucho. Histórico do PSD regressa para apoiar Rui Rio e o partido

Foto: Antena 1

António Capucho vai regressar ao PSD. O anúncio é feito através de um comunicado do partido.



Em fevereiro de 2014, António Capucho foi expulso do PSD por ter apoiado uma candidatura independente à assembleia municipal de Sintra adversária à do partido.



Agora, Capucho regressa para apoiar Rui Rio e o PSD, como o próprio explicou à Antena 1.





O PSD sublinha o "vasto currículo" de Capucho, que "começou por ser secretário-geral adjunto com Sá Carneiro, foi, depois, deputado à Assembleia da República, eurodeputado, vice-Presidente do Parlamento Europeu, secretário-geral do PSD, Vice-presidente da Comissão Política Nacional e também líder da bancada parlamentar social-democrata".



António Capucho foi secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, ministro da Qualidade de Vida e ministro dos Assuntos Parlamentares, foi membro do Conselho de Estado e presidente da Câmara Municipal de Cascais.