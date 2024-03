Carlos Moedas assegura que AD não vai governar com Chega

Lusa

A Aliança Democrática não vai governar com o Chega, garante Carlos Moedas. O social-democrata e presidente da Câmara de Lisboa foi questionado, esta terça-feira, pelos jornalistas depois das declarações do líder do Partido Popular Monárquico à Antena 1. Gonçalo da Câmara Pereira mostra-se favorável a um acordo entre a AD e o Chega.