No comício de encerramento de campanha da Aliança Democrática, Carlos Moedas, afirmou que só a coligação do PSD e do CDS é capaz de "por fim a este PS que julga que é dono do país" e dar alternativas aos portugueses.



Carlos Moedas apontou o dedo à "incompetência" dos socialistas para governarem o país, defendendo os nomes propostos pela AD.



O PS "deixou de ser um partido útil às pessoas para ser um partido útil a si próprio", considerou.