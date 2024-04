Caso das gémeas. Chega avança com pedido de comissão de inquérito

(em atualização)



O presidente do Chega vincou a importância do "escrutínio" deste caso, uma vez que implicou um custo de "vários milhões de euros" aos contribuintes. "É importante que sintam e saibam que as decisões tomadas pelo seu serviço de saúde são sérias, ponderadas e não são sujeitas a nenhuma espécie de favorecimento", acrescentou.

André Ventura espera que a comissão de inquérito alcance consenso entre vários partidos, nomeadamente entre Chega, PSD e PS, e que "não seja necessário recorrer a uma comissão de inquérito potestativa".



"Esta comissão de inquérito não é contra ninguém, não é contra nenhum dirigente, contra nenhum titular de órgão de soberania ou contra nenhum partido. É para apurar a verdade num caso tão importante", adiantou.







Na declaração desta tarde a partir da Assembleia da República, o líder do Chega assinalou as conclusões do relatório, referindo-se à primeira consulta, que não foi marcada com "as regras habituais do SNS", mas "através de um pedido da secretaria de Estado da Saúde" na altura em que Lacerda Sales era detentor da pasta.



"É risível o argumento de que uma secretária sozinha, por sua própria iniciativa ou vontade, fosse marcar uma consulta para umas gémeas que vivem do outro lado do mundo", considerou André Ventura, lembrando ainda a referência, no relatório da IGAS, ao diretor clínico do Hospital Santa Maria, à data dos acontecimentos, ou ainda o papel do Infarmed.







"O Infarmed mentiu a esta casa. Disse ao Parlamento que todo o procedimento tinha sido normal e habitual. (...) Mentiu ao país", acusou André Ventura.