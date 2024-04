Inspeção-Geral conclui que gémeas luso-brasileiras tiveram acesso irregular a tratamento

Em causa estão as duas crianças luso-brasileiras que, em 2020, receberam, no Hospital de Santa Maria, um tratamento com o medicamento ao Zolgensma, o mais caro do mundo, para travar atrofia muscular espinhal – as ondas de choque do caso envolveram o filho do presidente da República e o próprio Marcelo Rebelo de Sousa.A inspeção conclui que as, a 5 de dezembro de 2019,

Apesar de as crianças terem direito a ser tratadas no SNS, dado terem cidadania portuguesa, o relatório aponta que a intervenção direta da Secretaria de Estado na Saúde pode ser um sinal de que terá havido um favorecimento indevido.

Segundo a IGAS,e, segundo esta auditoria,Outro aspeto está relacionado com o facto de Nuno Rebelo de Sousa, filho de Marcelo Rebelo de Sousa, não ter sido ouvido no âmbito da inspeção efetuada pelo IGAS, que resultou neste relatório. A Inspeção-Geral tem por missão ouvir e analisar a atuação de pessoas que exerçam funções em entidade do SNS.

Rosa Azevedo - Antena 1



Uma auditoria interna do Hospital Santa Maria concluiu que a marcação de uma primeira consulta hospitalar pela Secretaria de Estado da Saúde foi a única exceção ao cumprimento das regras neste caso.

Lacerda Sales de consciência tranquila

Contactado pela RTP, Lacerda Sales afirma-se de consciência tranquila.

Cidadania pedida antes do diagnóstico

Em dezembro, a mãe das gémeas luso-brasileiras quebrou o silêncio e afirmou ao programada RTP, que aDaniela Martins garantiu que nunca enviou diretamente para Nuno Rebelo de Sousa qualquere sublinhou que não o conhece pessoalmente, mas admitiu a possibilidade de influência da Presidência da República.