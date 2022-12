Caso Eva Kaili. Roberta Metsola promete investigação a fundo

A presidente do Parlamento Europeu anunciou reformas internas para reforçar a transparência nas decisões da instituição, anúncio feito após a detenção da vice-presidente do Parlamento por alegada corrupção a favor do Catar. Roberta Metsola garante que está a colaborar com a justiça e que nada será varrido para debaixo do tapete.