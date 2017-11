Partilhar o artigo Catalunha: voto de protesto apresentado pelo BE é chumbado por PSD, PS e CDS Imprimir o artigo Catalunha: voto de protesto apresentado pelo BE é chumbado por PSD, PS e CDS Enviar por email o artigo Catalunha: voto de protesto apresentado pelo BE é chumbado por PSD, PS e CDS Aumentar a fonte do artigo Catalunha: voto de protesto apresentado pelo BE é chumbado por PSD, PS e CDS Diminuir a fonte do artigo Catalunha: voto de protesto apresentado pelo BE é chumbado por PSD, PS e CDS Ouvir o artigo Catalunha: voto de protesto apresentado pelo BE é chumbado por PSD, PS e CDS