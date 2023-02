Catarina Martins à Antena1: Postura do PS ajuda ao crescimento da extrema-direita

Catarina Martins, que anunciou que não se vai recandidatar à liderança do Bloco de Esquerda na próxima convenção do partido, justifica a sua saída com a necessidade de renovação: "11 anos é muito tempo, é normal que nos partidos haja renovação".Recusando comentar quem poderá vir a suceder-lhe na liderança do BE "é uma decisão coletiva e será tomada no devido tempo", Catarina Martins admite que Mariana Mortágua "tem qualidades extraordinárias".Catarina Martins deixa pesadas críticas ao governo socialista, dizendo que "esta maioria está condenada, minada por dentro, refém de um sistema de favores e com total Incapacidade para dar respostas ao país".Como exemplo, Catarina Martins fala do artigo de António Costa e do pacote de medidas para a habitação que vai hoje a Conselho de Ministros.Catarina Martins diz ainda que a postura do PS ajuda ao crescimento da extrema-direita.Entrevista conduzida por Natália Carvalho.