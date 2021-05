Catarina Martins defende a saída imediata de Eduardo Cabrita

Catarina Martins, em entrevista à jornalista da Antena 1, Natália Carvalho, refere que “há ministros que estão numa situação insustentável há já largos meses. Aquele que toda a gente se lembra imediatamente é o ministro Cabrita, que desde a morte de um cidadão às mãos do SEF que foi torturado até à morte, é muito difícil explicar que se mantenha em funções”.A líder bloquista diz não compreender como é que Portugal apresenta o nível salarial, a nível geral, muito baixo e os salários mínimos abaixo do limiar da pobreza.No que respeita ao próximo Orçamento do Estado, Catarina Martins receia um mau orçamento e explica que isso não pode acontecer porque estamos ainda numa situação complicada.Quanto a uma crise política, a líder do Bloco de Esquerda diz que “não há nenhuma razão para existir, pois o PS tem negociado à esquerda e direita como bem entende”.E com as autárquicas à porta, Catarina Martins admite mesmo que o partido que representa possa vir a não ter nenhuma presidência de câmara, apenas vereadores.Entrevistada esta manhã na rádio pública, na semana da convenção do Bloco de Esquerda, que se realiza no próximo fim-de-semana em Matosinhos, Catarina Martins afirma contar com pouco mais de trezentos delegados, metade do que é habitual, devido à pandemia.A moção da actual liderança de Catarina Martins obteve perto de 70% dos votos, no processo de eleição dos delegados.Oiça aqui a entrevista na íntegra à líder do bloco de Esquerda, de Catarina Martins, conduzida pela jornalista e editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.