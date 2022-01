Catarina Martins diz não ter ouvido "soluções para o país" no debate entre Costa e Rio

"Como é que se consegue que o direito à habitação seja respeitado? Como é que respondemos às gerações mais jovens que querem poder sair de casa dos pais? (...) Sobre isso, não ouvi uma palavra", insistiu.



Para a dirigente bloquista, "é no mínimo confrangedor ouvir um debate com dois partidos que dizem querer ser Governo e depois não ouvirmos nenhuma das soluções para os problemas mais graves do país".



Ainda em referência ao debate entre António Costa e Rui Rio, Catarina Martins disse que "incomoda a direita" o facto de o Bloco de Esquerda ser "a força que combate o abuso porque protege o país".



Questionada sobre a afirmação do primeiro-ministro acerca do PAN, que Costa louvou por ter tentado fazer passar o Orçamento do Estado no Parlamento, a líder do BE respondeu que "o Partido Socialista, em todas as eleições, diz tudo e mais alguma coisa para tentar exigir uma maioria absoluta aos eleitores".



"Mas quem decide o que se fará no dia a seguir às eleições é quem vai votar. E o Bloco de Esquerda, como a terceira força política reforçada, será o garante de que não há um Governo de direita, mas que também não há uma maioria absoluta", declarou.