Catarina Martins esperou uma hora para votar

A líder do Bloco de Esquerda chegou à escola Almeida Garrett pelas dez da manhã, ainda antes do período de maior afluência.



Também neste local de voto a espera está a ser muito mais demorada do que o habitual



Catarina Martins acredita que o recorde dos pedidos de voto antecipado são um sinal positivo para a democracia e pede a todos os eleitores que respeitem as regras de segurança em época de pandemia.