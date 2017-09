Catarina Martins responde a Cristas que ilegal é ter precários numa função permanente

Foto: Rui Miguel Pedrosa - Lusa

"O que é ilegal é que numa função permanente esteja um trabalhador com um contrato precário. E isso é ilegal no Estado ou no privado. E o que nós queremos é que no setor público, como no privado, sejam respeitados os direitos dos trabalhadores. É de um elementar bom senso e sensatez", respondeu.



Durante a uma visita à EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário), no Entroncamento, distrito de Santarém, Catarina Martins foi questionada pelos jornalistas sobre as declarações da presidente centrista, Assunção Cristas, que de manhã defendeu que o processo de regularização de trabalhadores precários do Estado pode incorrer em inconstitucionalidade, argumentando que está em causa o princípio da igualdade.