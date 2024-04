CDS em congresso para reeleger Nuno Melo como presidente do partido

Mais de mil delegados do CDS vão participar durante o fim-de-semana no 31.º Congresso Nacional do partido, considerado como muitos um ponto de viragem, após dois anos de ausência do Parlamento.



O congresso irá eleger os novos orgãos do partido e reeleger Nuno Melo enquanto presidente. O ministro da Defesa do atual governo da AD, é o único candidato e irá apresentar uma moção intitulada "tempo de crescer".



Os militantes deverão igualmente sublinhar a especificidade partidária do CDS e rejeitar que o seu regresso ao Parlamento com a recente eleição de dois deputados, após dois anos de ausência, se deva ao auxílio da aliança formada como o Partido Social Democrata.



O início dos trabalhos, que irão decorrer no Pavilhão Cidade de Viseu, está marcado para sábado às 10h00.