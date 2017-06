CDS-PP abstém-se em voto de pesar pela morte de Alípio de Freitas

RTP 14 Jun, 2017, 18:15 / atualizado em 14 Jun, 2017, 18:24 | Política

O Parlamento exprimiu assim “o seu pesar pela morte de Alípio de Freitas”, manifestando ainda “aos seus familiares e amigos a sua solidariedade”.Alípio de Freitas entrou na RTP nos anos de 1980. Ficou na empresa pública até 1994.





“Homem de grande firmeza - assim o cantou Zeca Afonso. E assim era Alípio de Freitas”, lê-se no texto do voto de pesar, que se refere também ao antigo jornalista da RTP como “um lutador de toda uma vida pela liberdade e pela emancipação do povo pobre”.



Alípio de Freitas, prossegue o texto, “foi português e foi brasileiro” e, “com uma coragem invulgar, enfrentou as oligarquias fundiárias do Nordeste brasileiro, defendendo, com risco da sua vida, os camponeses sem terra”.



O jornalista morreu na terça-feira, em Lisboa, aos 88 anos. Para o dia 17 de junho estava previsto um espetáculo em sua homenagem com a participação de vários artistas, nomeadamente a filha, Luanda Cozetti.



O Sindicato dos Jornalistas associara-se àquela iniciativa para assinalar o “percurso de lutador do seu associado”.

“Resistir é preciso”



Nascido em Bragança, Alípio de Freitas foi padre em Portugal e figura revolucionária em solo brasileiro, onde trabalhou no apoio às populações mais pobres, lecionou no meio académico e participou em ações de ocupação de terras. Foi detido e vítima de tortura.



Viveu como exilado no México. E também em Cuba. No regresso ao Brasil, ajudou a liderar o Partido Revolucionário dos Trabalhadores. E ao cabo de quase uma década de prisão naquele país da América do Sul, de 1970 a 1979, assinou a obra “Resistir é preciso”.



Alípio de Freitas esteve igualmente ao lado de camponeses em Moçambique. Foi cofundador da Associação José Afonso e da Casa do Brasil em Lisboa.



c/ Lusa