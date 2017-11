CDS-PP marca Congresso para 10 e 11 de março de 2018

Lusa07 Nov, 2017, 11:42 | Política

O Conselho Nacional volta a reunir-se no dia 05 de janeiro e até lá as estruturas podem candidatar locais à realização da reunião magna centrista, à semelhança do que aconteceu no último Congresso, em que a escolha recaiu em Gondomar.

A decisão foi tomada por consenso na reunião do Conselho Nacional de segunda-feira à noite, na sede do partido, disse à Lusa fonte oficial.

A atual presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, foi eleita presidente em março de 2016 no último congresso do partido, sucedendo a Paulo Portas.

No 26.º Congresso do CDS, em 12 e 13 de março de 2016, em Gondomar, Paulo Portas deixou a liderança centrista, que ocupava desde 1998, no Congresso de Braga, tendo estado afastado da direção centrista apenas dois anos, entre 2005 e 2007, quando José Ribeiro e Castro era líder.