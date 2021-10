CDS-PP marcou para hoje uma reunião da Comissão Política Nacional

Uma convocatória com caráter urgente, para análise da situação política do partido e do país. O presidente do CDS já tinha avisado que, em caso do chumbo do Orçamento, o Congresso do CDS poderia ser adiado. A reunião magna centrista está agendada para 27 e 28 de novembro.