CDS vai apresentar proposta para criminalizar enriquecimento injustificado

Depois do PCP, Bloco de esquerda e do Presidente da República falarem sobre a criação de regras e leis no combate ao enriquecimento injustificado, surge agora a vez do CDS para afirmar que é tempo de agir e criminalizar esta forma de enriquecimento.