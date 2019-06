CDU prepara revolução nas listas a deputados

Em grupos de três ou quatro círculos o Partido Comunista tem divulgado nos últimos dias os candidatos a cabeça de lista da CDU e são vários os nomes conhecidos do partido que ficam de fora.



É o caso de Heloísa Apolónia, rosto histórico do partido “Os Verdes”, deputada há sete legislaturas que dificilmente estará no próximo parlamento apesar de ser cabeça de lista por Leiria.



É o que conta a jornalista da Antena 1, Natália Carvalho.