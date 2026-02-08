"Cerca de dois terços mostraram-se a favor da estabilidade constitucional"

Foto: José Coelho - Lusa

Recusando que este resultado seja "um balão de oxigénio" para o PS, Carneiro admitiu que se trata de "uma grande alegria para os socialistas de todo o país".



"É evidente que, tendo sido secretário-geral do PS, ele hoje é o presidente de todos os portugueses", enfatizou o líder dos socialistas.



"Cerca de dois terços dos portugueses mostraram-se a favor da estabilidade constitucional e dos valores constitucionais", fez notar, em seguida, José Luís Carneiro.