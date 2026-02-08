Política
Presidenciais 2026
"Cerca de dois terços mostraram-se a favor da estabilidade constitucional"
À chegada às Caldas da Rainha, para saudar o vencedor das eleições presidenciais, o secretário-geral do PS começou por assinalar o facto de António José Seguro ter avançado para a corrida a Belém sozinho, colhendo mais tarde o apoio do partido.
Foto: José Coelho - Lusa
"É evidente que, tendo sido secretário-geral do PS, ele hoje é o presidente de todos os portugueses", enfatizou o líder dos socialistas.
"Cerca de dois terços dos portugueses mostraram-se a favor da estabilidade constitucional e dos valores constitucionais", fez notar, em seguida, José Luís Carneiro.