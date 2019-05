CGD vai fazer tudo para recuperar dívidas de Joe Berardo

Foto: Lusa

“Sobre clientes concretos não falamos, sobre se a Caixa está a fazer tudo o que é possível, parece-me óbvio”, disse Paulo Macedo, à margem da cerimónia de assinatura do protocolo entre a CGD e a Agência para a Modernização Administrativa que permite a realização de operações bancárias através do Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital.



Sem querer referir-se a Joe Berardo em concreto, Macedo disse que o banco público fará “com esse cliente como com todos”, ou seja, “todas as diligências para a Caixa ser ressarcida pelo valor que for possível”.