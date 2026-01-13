CGTP sai à rua em Lisboa contra pacote laboral com presidenciais à vista

A CGTP organiza esta terça-feira uma manifestação em Lisboa contra o pacote laboral do Governo de Luís Montenegro, ação que vai terminar com a entrega de um abaixo-assinado na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento. A Intersindical espera uma “grande concentração” para reivindicar um completo recuo do Executivo.



O início da ação de protesto está marcado para as 14h30 na Praça Luís de Camões, em Lisboa. A manifestação da CGTP dirige-se, em seguida, para a Assembleia da República. O abaixo-assinado pela revogação do anteprojeto de revisão da legislação do trabalho, afiança a Intersindical, reúne “dezenas de milhares de assinaturas”.



O secretário-geral da CGTP afirmou, em declarações à agência Lusa, contar com uma “grande concentração” contra o pacote designado “Trabalho XXI”.



“Não podemos deixar que aquilo que trouxe os trabalhadores para a rua e a força que os trabalhadores deram fique sem resposta por parte do Governo”, vincou Tiago Oliveira, referindo-se à greve geral do passado dia 11 de dezembro, realizada em conjunto com a UGT. A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, tem acusado a CGTP de se posicionar à margem das negociações em torno do pacote laboral. A central sindical contrapõe que foi o Governo que “bloqueou” o diálogo e garante que quer estar à mesa da Concertação Social e dar “voz aos trabalhadores”.





Face à posição que receber na reunião com o primeiro-ministro ou na próxima reunião plenária de Concertação Social, ainda sem data prevista, “a CGTP irá apresentar aos trabalhadores a proposta que entender necessária para dar continuidade à luta”. Sem excluir nova greve geral.



Adiada pela segunda vez, a reunião entre o primeiro-ministro e a CGTP está agora agendada para 20 de janeiro, de acordo com a Intersindical.



O Governo, que submeteu à UGT uma nova proposta com cedências parciais, frisa que “não está disponível para retirar toda a proposta” ou as suas “traves mestras”.

Candidatos apoiados por PCP e BE na manifestação



A manifestação da CGTP tem lugar ao 10.º dia da campanha para as eleições presidenciais do próximo domingo. Catarina Martins, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, e António Filipe, apoiado pelo PCP, vão estar presentes nesta ação. A RTP divulga esta terça-feira, às 20h00, uma sondagem da Universidade Católica sobre as intenções de voto nas eleições presidenciais, que deverá aclarar quem tem mais possibilidades de passar a uma segunda volta a 8 de fevereiro – cenário cada vez mais provável.



António José Seguro tem, por sua vez, contactos previstos com a população na Baía do Seixal, no centro de Azeitão e em Setúbal. A agenda do candidato apoiado pelos socialistas culmina com uma sessão no Auditório da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro.



Henrique Gouveia e Melo passa pelo Mercado do Livramento, em Setúbal, e visita os Bombeiros Voluntários da Moita, antes de almoçar com apoiantes no Barreiro. À noite terá um jantar na Terrugem, em Sintra.



Em Loures, estará Manuel João Vieira, o músico que inaugura o Monumento à Floresta Portuguesa no Parque Papa Francisco.



Em Coimbra vão estar o sindicalista André Pestana e João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal.



Luís Marques Mendes escolheu o distrito de Leiria, onde terá um almoço com empresários. O candidato apoiado por PSD e CDS-PP termina o dia com uma sessão em Ansião.



Por sua vez, o líder do Chega, André Ventura, encontra-se no Minho, tendo prevista uma arruada em Braga e um comício nas imediações do Castelo de Guimarães.



Já Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, visita a Casa da Cultura de Elvas e o futuro Museu da Banda Desenhada de Beja. Em Mértola, estará no CARES - Centro de Agroecologia Regeneração para o Semiárido.



c/ Lusa