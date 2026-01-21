Política
Presidenciais 2026
Chega desafia Montenegro. "Vai estar ao lado do socialismo ou de quem combate o socialismo?"
Luís Montenegro afirmou na noite eleitoral que o PSD não iria dar indicação de voto nem em António José Seguro nem em André Ventura.
(em atualização)
O primeiro-ministro recusou-se, no debate quinzenal desta quarta-feira, a responder à questão do da bancada do Chega sobre se “vai estar ao lado do socialismo ou ao lado de quem combate o socialismo” na segunda volta das eleições presidenciais.
“A pergunta é fácil: vai estar ao lado do socialismo ou ao lado de quem combate o socialismo?”, questionou o deputado Pedro Pinto, do Chega.
Perante a questão, Luís Montenegro lembrou que a Aliança Democrática venceu em 2024 as eleições legislativas e que a coligação colocou “a governação nos eixos”, valorizando “a vida das pessoas”.
“Mas o Chega e o Partido Socialista coligaram-se em consórcio, derrubaram o Governo e quiseram uma segunda volta das eleições legislativas”, acusou o primeiro-ministro, dizendo que o resultado foi “o reforço da posição política da AD e das condições de governabilidade do país”.
“Não confundimos, portanto, as duas voltas das eleições legislativas com as duas voltas das eleições presidenciais”, explicou.
“Em todo o caso, acaba por haver também alguma semelhança no resultado das eleições presidenciais com as eleições legislativas”, argumentou Montenegro, dizendo que à sua frente no Parlamento estão “três grandes espaços políticos”, referindo-se ao PSD, Chega e PS.
A diferença que viu nas presidenciais foi que nos “dois espaços políticos médios, os votos estiveram concentrados num candidato”, António José Seguro.
“Os candidatos que passaram à segunda volta são os candidatos que representam (…) o espaço da direita e o espaço da esquerda”, realçou, dizendo que cabe ao Governo e ao primeiro-ministro “respeitar a pronúncia e a decisão soberana do povo português”. Luís Montenegro afirmou na noite eleitoral que o PSD não iria dar indicação de voto nem em António José Seguro nem em André Ventura, que arrecadaram o primeiro e o segundo lugar, respetivamente.
Aos partidos “cabe também acatar e, de alguma maneira, conviver com as consequências de não ter evitado a dispersão de votos no seu espaço político”, acrescentou.
“Temos todos de assumir as nossas responsabilidades. Nós assumimos as nossas. Eu não estou aqui como presidente do PSD, mas não tenho nenhum problema em assumir as responsabilidades inerentes a essa função em toda a sua expressão”.
Luís Montenegro insistiu que os portugueses escolheram a AD para governar o país. “E é isso que eu estou aqui a fazer: a responder pela governação do país, a responder pelas políticas do Governo, a responder pela melhoria das condições de vida dos portugueses”, assegurou.
Pedro Pinto voltou a intervir para dizer que o primeiro-ministro não lhe respondeu e lembrou que, além das pontes feitas no Parlamento, será necessário também fazê-las com o presidente da República.
“A única coisa que posso acrescentar àquilo que já disse é que, em matéria de pontes, só no último Orçamento do Estado o Chega fez 82 pontes com o Partido Socialista”, respondeu Montenegro.
O deputado do Chega reagiu dizendo que, para melhorar a vida dos portugueses, “até com o diabo” fariam pontes. “Essa é que é a nossa grande diferença”, acrescentou.PSD acusa Chega de contradição
O líder parlamentar do PSD acusou o Chega de contradição por querer o apoio do primeiro-ministro ao candidato presidencial André Ventura, depois de ter criticado a sua presença na campanha de Marques Mendes.
Em tom irónico, Hugo Soares citou frases ditas pelo candidato apoiado pelo Chega na primeira volta, quando acusou Montenegro de querer ser "o salva-boias" de Luís Marques Mendes, candidato apoiado por PSD e CDS-PP, afirmando que chegou a criticar a entrada na campanha do líder do PSD e a dizer "que se lixe Montenegro".
"É isso que André Ventura disse ao país sobre o primeiro-ministro e agora vêm pedir ao primeiro-ministro para apoiar a candidatura do dr. André Ventura?", questionou, recebendo palmas da sua bancada.
Para Hugo Soares, ou Pedro Pinto não concertou posições com André Ventura ou o Chega "fez um ‘flic flac’ à retaguarda".
c/ Lusa
Mariana Leitão e Montenegro discutem quem pôs partido à frente do interesse nacional
A presidente da IL acusou, por sua vez, o primeiro-ministro de ter posto o PSD à frente do interesse nacional nas presidenciais, mas Luís Montenegro lembrou que Mariana Leitão abdicou da sua candidatura presidencial para ser líder partidária.
"No primeiro dia da campanha eleitoral, [Luís Montenegro] fez um apelo ao voto útil e, depois, quando a realidade o ultrapassou, ignorou-a", sustentou a presidente da Iniciativa Liberal, numa alusão ao facto de o presidente do PSD ter insistido no apoio à candidatura de Marques Mendes, que ficou em quinto lugar, bem atrás do liberal Cotrim Figueiredo, que ficou em terceiro lugar.
Depois, Mariana Leitão deixou a seguinte pergunta ao primeiro-ministro e presidente do PSD: "Já consegue explicar aos portugueses a razão que o motivou a colocar os seus interesses partidários à frente dos interesses do país, levando a que não exista um candidato de centro-direita na segunda volta destas presidenciais?".
O primeiro-ministro devolveu: "Se há alguém que encarou as eleições presidenciais sob o ponto de vista do interesse partidário, com todo o respeito, foi a senhora deputada [Mariana Leitão], porque deixou de ser candidata presidencial para assumir um cargo partidário".
Já com muitos deputados da bancada do PSD a rirem-se, Mariana Leitão alegou, a seguir, que deixou de ser candidata presidencial para ser líder da IL "por opção estratégica".
Uma opção para defender "o interesse do meu partido, que é também o interesse do país", argumentou Mariana Leitão.
c/ Lusa