Chega desafia Montenegro. "Vai estar ao lado do socialismo ou de quem combate o socialismo?"

(em atualização)O primeiro-ministro recusou-se, no debate quinzenal desta quarta-feira, a responder à questão do da bancada do Chega sobre se “vai estar ao lado do socialismo ou ao lado de quem combate o socialismo” na segunda volta das eleições presidenciais.Perante a questão, Luís Montenegro lembrou que a Aliança Democrática venceu em 2024 as eleições legislativas e que a coligação colocou “a governação nos eixos”, valorizando “a vida das pessoas”.“Mas o Chega e o Partido Socialista coligaram-se em consórcio, derrubaram o Governo e quiseram uma segunda volta das eleições legislativas”, acusou o primeiro-ministro, dizendo que o resultado foi “o reforço da posição política da AD e das condições de governabilidade do país”., explicou.“Em todo o caso, acaba por haver também alguma semelhança no resultado das eleições presidenciais com as eleições legislativas”, argumentou Montenegro, dizendo que à sua frente no Parlamento estão “três grandes espaços políticos”, referindo-se ao PSD, Chega e PS.A diferença que viu nas presidenciais foi que nos “dois espaços políticos médios, os votos estiveram concentrados num candidato”, António José Seguro.“Os candidatos que passaram à segunda volta são os candidatos que representam (…) o espaço da direita e o espaço da esquerda”, realçou, dizendo que cabe ao Governo e ao primeiro-ministro “respeitar a pronúncia e a decisão soberana do povo português”.Aos partidos “cabe também acatar e, de alguma maneira, conviver com as consequências de não ter evitado a dispersão de votos no seu espaço político”, acrescentou.“Temos todos de assumir as nossas responsabilidades. Nós assumimos as nossas.”.Luís Montenegro insistiu que os portugueses escolheram a AD para governar o país. “E é isso que eu estou aqui a fazer: a responder pela governação do país, a responder pelas políticas do Governo, a responder pela melhoria das condições de vida dos portugueses”, assegurou.Pedro Pinto voltou a intervir para dizer que o primeiro-ministro não lhe respondeu e lembrou que, além das pontes feitas no Parlamento, será necessário também fazê-las com o presidente da República.“A única coisa que posso acrescentar àquilo que já disse é que, em matéria de pontes, só no último Orçamento do Estado o Chega fez 82 pontes com o Partido Socialista”, respondeu Montenegro.O deputado do Chega reagiu dizendo que,“Essa é que é a nossa grande diferença”, acrescentou.O líder parlamentar do PSD acusou o Chega de contradição por querer o apoio do primeiro-ministro ao candidato presidencial André Ventura, depois de ter criticado a sua presença na campanha de Marques Mendes.Em tom irónico, Hugo Soares citou frases ditas pelo candidato apoiado pelo Chega na primeira volta, quando acusou Montenegro de querer ser "o salva-boias" de Luís Marques Mendes, candidato apoiado por PSD e CDS-PP, afirmando que chegou a criticar a entrada na campanha do líder do PSD e a dizer "que se lixe Montenegro"., questionou, recebendo palmas da sua bancada.Para Hugo Soares, ou Pedro Pinto não concertou posições com André Ventura ou o Chega "fez um ‘flic flac’ à retaguarda".