Chega desafia PSD a avançar com moção de censura

Em conferência de imprensa, André Ventura lembrou que o Chega e a Iniciativa Liberal já apresentaram moções de censura, por isso, à direita, só o PSD nesta altura pode avançar com esta iniciativa para derrubar o Governo socialista.Ventura acusa o primeiro-ministro de não assumir responsabilidades em relação às polémicas com a TAP.Já os sociais-democratas afirmam que António Costa deve ponderar se tem ou não condições para continuar em funções.O vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, sublinha que o primeiro-ministro é o principal responsável político pela actuação de membros do Governo.Hoje, em declarações à Agência Lusa, o primeiro-ministro admitiu que a actuação do antigo secretário de Estado das Infraestruturas foi gravíssima.E que, se tivesse tido conhecimento do email enviado por Hugo Mendes para pedir a alteração da data de um vôo da TAP, teria imediatamente demitido o governante.O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusa António Costa de sacrificar Hugo Mendes, que já estava demitido, "para tentar aliviar as suas responsabilidades" sobre a TAP, uma companhia aérea de "bandalheira política", exigindo explicações do primeiro-ministro.