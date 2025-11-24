Chega vota contra proposta de Orçamento do Estado para 2026 na votação final global

O Chega vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado na próxima quinta-feira, quando os deputados fizerem a votação final global do documento que continua a ser discutido no Parlamento na fase da especialidade.



O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, numa resposta a um deputado do PS.



Durante o debate em plenário das normas avocadas, no terceiro dia de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2026, Pedro Pinto estabeleceu que a principal diferença entre o Chega e o PS nesta discussão orçamental está na votação da próxima quinta-feira.

"Vou-lhe recordar que, na próxima quinta-feira de manhã, quando os senhores se levantarem para se absterem neste orçamento, nós vamos votar contra. Está aqui a grande diferença. É que nós somos coerentes. Os senhores não são coerentes. Criticam o orçamento, dizem que é a maior carga fiscal de sempre, mas depois, na altura de votar, vão se encostar ao PSD. Demagogia e hipocrisia socialista", acusou.

Pedro Pinto fez o anúncio num pedido de esclarecimento a uma intervenção do deputado socialista Carlos Pereira, que interveio sobre a proposta do PS para converter o fim do desconto no ISP na redução do IVA num conjunto de bens alimentares essenciais - chumbada na sexta-feira e avocada para o plenário desta manhã.

O Chega votou contra na votação na generalidade e André Ventura, depois de ser questionado sobre se esse sentido de voto valia também para a votação final global, indicou que o Chega faz "as coisas passo a passo" e levava a sério o período de negociações com os outros partidos.



A 28 de outubro, na votação na generalidade, o Chega votou contra, ao lado da Iniciativa Liberal, Livre, PCP e Bloco de Esquerda.



O documento foi, no entanto, viabilizado pela abstenção do PS. O PAN e o JPP também se abstiveram.



