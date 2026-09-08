Chumbada a moção de censura levada pelo Chega ao Parlamento

O líder da bancada do PSD referiu que a moção apresentada pelo partido Chega "é mesmo deslocada da realidade" e fez questão de salientar que o foco da bancada do PSD e do Governo deve continuar a ser "a resolução concreta dos problemas das pessoas".





Em tom irónico, Hugo Soares disse que Ventura estava a transformar o debate numa "moção de confiança ao Governo." E recorreu ao ditado popular, "quem desconfia não é de confiar" para afirmar que o líder da bancada do Chega "não é confiável" porque "está sempre a desconfiar", acusou.





Ainda sobre a polémica que envolve o Ministro da Administração Interna, Hugo Soares fez questão de esclarecer que "usar um carro de um criminoso não associa quem o usa à criminalidade e ao tráfico de droga".





"O que a mim me choca, o que a mim me indigna o que a mim me deixa curioso é que para o senhor deputado essa circunstância tem uma enorme gravidade, mas eu nunca ouço falar da circunstância, e essa sim tem muita gravidade, que foi o assalto a um órgão de soberania ao seu gabinete. E o senhor deputado não fala nunca dessa circunstância, isso sim deixa-me curioso", adiantou o líder da bancada do PSD.





No debate, também José Luís Carneiro não escapou às farpas vindas da bancada do PSD.





Hugo Soares aproveitou para lançar um desafio ao deputado socialista, que esteve na Galiza (Espanha) a criticar o governo por não ter baixado os impostos.





"Porque é que não foi a Ceuta defender a política de imigração de Pedro Sanchez que é exatamente a sua política de imigração. É que eu lhe vou recordar: o senhor deputado José Luís Carneiro é o pai da extinção do SEF em Portugal e da imigração desregulada", adiantou, acrescentado: "ficava-lhe bem ir a Ceuta", concluiu.