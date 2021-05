Cimeira não respondeu aos verdadeiros problemas e líder do PCP fala em seguidismo governamental

O dirigente comunista criticou a UE pela "falta de respostas neste quadro da pandemia, num quadro geral de necessidade de valorização dos salários, do emprego com direitos, de não precarizar a juventude, que hoje conhece o drama do contrato a termo, à hora, à peça, com tudo o que isso gera nas suas vidas".





Jerónimo de Sousa considerou também que o atual Governo "tem um problema, que é o seguidismo enorme em relação ao que são as decisões que se transformam em imposições sem qualquer questionamento".