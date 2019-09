Partilhar o artigo CNE ordena à Câmara de Coimbra que reponha cartaz do Iniciativa Liberal Imprimir o artigo CNE ordena à Câmara de Coimbra que reponha cartaz do Iniciativa Liberal Enviar por email o artigo CNE ordena à Câmara de Coimbra que reponha cartaz do Iniciativa Liberal Aumentar a fonte do artigo CNE ordena à Câmara de Coimbra que reponha cartaz do Iniciativa Liberal Diminuir a fonte do artigo CNE ordena à Câmara de Coimbra que reponha cartaz do Iniciativa Liberal Ouvir o artigo CNE ordena à Câmara de Coimbra que reponha cartaz do Iniciativa Liberal