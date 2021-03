Começa segundo mandato. Marcelo toma posse como Presidente da República

“Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, prestando a declaração de compromisso.



O professor catedrático de direito jubilado, de 72 anos, jurou de novo a Constituição da República portuguesa na presença de 100 pessoas, entre as quais 50 dos 230 deputados.







“Hoje, como há cinco anos, Portugal é a única razão de ser do compromisso solene que acabo de assumir. E dizer Portugal é dizer os portugueses. Porque uma pátria é muito mais do que o lugar onde nascemos”, começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, na primeira intervenção do seu segundo mandato.



“Uma pátria são acima de tudo as pessoas, e nela cada pessoa conta. Diversa, diferente, irrepetível. Portugal são os portugueses”, frisou.



São, assim, os portugueses a razão pela qual Marcelo Rebelo de Sousa assume este compromisso, “a começar nos que mais necessitam: os sem-abrigo; os com teto mas sem habitação condigna; os da minha idade, ou mais, mas que habitam em lares ou em casa em solidão ou zelados por cuidadores formais ou informais; os reformados e pensionistas pobres; os desempregados em lay-off; os trabalhadores e os empresários precários; as crianças, os jovens, as famílias, os professores, os não-docentes atropelados em dois anos letivos; os que salvam vida e saúde; os que os ajudam a salvar; os que perdem vida e saúde; os que perdem entes queridos sem uma despedida na doença e na morte; os que nos deixam desejando regressar; os que em nós se acolhem e ficam; e mais os que – e são todos - na diáspora, nos Açores, na Madeira, no continente, nunca desistem de Portugal”.



Relembrando que, em 2016, havia uma divisão “total” entre os que “haviam arcado com o Governo em crise e os que se lhe tinham oposto”, quer em ideias quer em políticas e emoções, e numa fase atribulada para a Europa, o Presidente destacou a forma como Portugal “sairia do processo de défice excessivo” e “daria passos importantes no equilíbrio orçamental, na internacionalização, no digital, nas exportações, no turismo, na inovação e nalguma mudança agrícola”, assim como atenuaria a pobreza e as desigualdades sociais.



Ferro Rodrigues: "É com emoção que a AR se reúne com o Presidente"



Logo após o juramento de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, saudou o chefe de Estado e declarou que testemunhar a tomada de posse “é, sem dúvida, um dos atos mais importantes da nossa democracia”.



“O formato restrito da cerimónia [devido à pandemia de Covid-19] não lhe retira, contudo, solenidade, significado ou audiência atenta”, indicou. “É com emoção que a Assembleia da República se reúne hoje com o Presidente da República sob a força da Constituição”.



Relembrando o quadro de pandemia em que decorreu a campanha presidencial, Ferro Rodrigues sublinhou que “é sobretudo em contextos de crise ou em circunstâncias extraordinárias como aquelas que enfrentamos que temos de ser intransigentes na defesa da democracia e exigentes no cumprimento das suas regras e no respeito pelos direitos fundamentais que a nossa Constituição consagra”.





Na sua intervenção, Ferro Rodrigues defendeu que o combate à pandemia é, no curto prazo, a prioridade.



"Vencer a pandemia é imprescindível para restituir normalidade à vida familiar e social, devolver as crianças e os jovens à escola, retomar a atividade económica, recuperar os empregos e superar a crise económica e social - e cultural, porque sem cultura não sobreviveríamos. O conhecimento entretanto adquirido e a esperança que a vacina veio trazer dão-nos um novo alento e permitem antever, num futuro não muito longínquo, se não a erradicação do vírus, pelo menos um fim de muitas das restrições que atualmente vivemos", disse.

"Caminhada exigente e penosa"



"Eu não esperava que houvesse os problemas que houve e também as alegrias que houve", disse o Chefe de Estado, num curto balanço do primeiro mandato.



No caminho até ao Parlamento, que fez a pé, pouco antes de tomar posse para o segundo mandato como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa perspetivou o futuro próximo., disse o Chefe de Estado, num curto balanço do primeiro mandato.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a sua recandidatura ao cargo de Presidente da República a 7 de dezembro do ano passado, sozinho, numa pastelaria junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, espaço onde funcionou a sua sede de campanha nas presidenciais de 2016.



Reeleito nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, com 60,67% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa obteve o melhor resultado da democracia portuguesa na reeleição de um Presidente, ficando apenas atrás de Mário Soares. Em 2016, tinha sido eleito com 52,00% dos votos expressos.



Agora, a meio de uma crise sanitária e económica global provocada pela pandemia de Covid-19, toma posse para um segundo mandato de cinco anos como Presidente da República.



Com o país em estado de emergência, Marcelo tinha já declarado que nunca sairia a meio desta “caminhada exigente e penosa” e que era “exatamente o mesmo que avançou há cinco anos”, empenhado em estabilizar e unir os portugueses, para vencer a atual crise.



A sua recandidatura foi apoiada formalmente por PSD e CDS-PP, enquanto o PS no Governo optou por não dar apoio a nenhum candidato, mas aprovou uma moção com uma “avaliação positiva” do seu primeiro mandato.



No seu discurso de vitória na noite eleitoral, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou “ter a noção de que os portugueses, ao reforçarem o seu voto, querem mais e melhor” em proximidade, estabilidade, exigência, acrescentando: “Entendi esse sinal e dele retirarei as devidas ilações”.







